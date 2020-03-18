Минобразования призывает сообщать о принудительном выселении из общежитий из-за карантина

В то же время пропускной режим в общежитиях должен быть усилен, в частности, ограничен вход лиц, которые в них не проживают.

Министерство образования и науки Украины призвал студентов сообщать о случаях принудительного выселения из общежитий на период карантина.

Как говорится в письме МОН руководителям заведений профессионального, специального предвысшего и высшего образования от 18 марта 2020 №1/9-165, на период карантина недопустимо принудительно выселять соискателей образования из общежитий или давать им рекомендации покинуть общежития.

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"В СМИ начала распространяться информация о принудительном выселении студентов из общежитий на период карантина. Такие действия являются недопустимыми. Руководители заведений обязаны на время карантина обеспечить нормальную работу общежитий, информировать студентов и персонал о мерах безопасности в связи с распространением COVID-19, а также обеспечить в общежитиях места для изоляции студентов с симптомами острых респираторных заболеваний", - отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

В то же время в Минобразования отмечают, что пропускной режим в общежитиях должен быть усилен, в частности, ограничен вход лиц, которые в них не проживают.

В случае, если попытки выселения все же будут происходить, студенты должны обращаться в директорат высшего образования и образования взрослых МОН по телефону: 044 481 32 61.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Кабинет министров во исполнение поручения президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно соответствующему постановлению, с 18 марта по 3 апреля в Украине введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок.

Также запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

17 марта первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что студенты столичных учебных заведений, проживающие в общежитиях, будут отправлены домой. «Сегодня принято поручение руководителям учебных заведений отправить студентов по домам, поскольку карантин студентами воспринимается как дополнительные каникулы, и они остаются в Киеве. Есть большая просьба отправить всех по домам и ограничить доступ к общежитиям», - сказал Поворозник.

Вместе с тем он не уточнил, каким образом студенты должны выехать из Киева в связи с тем, что какие-либо транспортные пассажирские перевозки со столицей приостановлены.