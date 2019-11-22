В Киеве на месяц ограничат движение по Владимирскому проезду

Ограничения вводятся с 25 ноября.

В Киеве с 25 ноября ограничат на месяц движение транспорта по Владимирскому проезду с целью обеспечения организации и празднования Нового года и Рождества.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение городских властей № 1769 «О проведении культурно-художественного проекта «Новый год - 2020».

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Так, согласно сообщению, с 25 ноября 2019 года до 26 января 2020 года вводится ограничение движения транспорта по правой полосе Владимирского проезда в направлении движения к Михайловской площади и кроме того, на этот же период будет запрещено движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду на участке от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади.

Как отмечают в КГГА, с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020 года зимние праздничные мероприятия будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), на проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020 года - на Контрактовой площади.

Обращается внимание также на то, что с целью обеспечения проведения запланированных мероприятий, в частности, 19 декабря с 17:00 до 19:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Владимирской от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской.

Кроме того, по Владимирскому проезду и улице Владимирской от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка ограничат движение транспорта:

19 декабря - с 16:00 до 22:00; 24 декабря - с 16:00 до 22:00; с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020 года; 1 января - с 14:00 до 22:00; 7 января - с 12:00 до 17:00.

В связи с этими изменениями Департаменту транспортной инфраструктуры поручено внести изменения в работу наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

«В связи с запретом движения всех видов транспорта в конце декабря - начале января разрешат проезд по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни», - говорится в сообщении КГГА.