Кличко: в Киеве появилась новая лестница от Андреевской церкви к Аллее художников

Вечером лестница будет красиво подсвечена. LED подсветка вмонтирована даже в перила.

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в торжественном открытии новой лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников и парка "Владимирская горка".

“Еще несколько лет здесь были заросли, а сегодня - туристический маршрут, который уже полюбили киевляне и гости нашего города. А теперь на обновленную Аллею художников можно спуститься и от Андреевской церкви - этой новой красивой лестницей. Наш киевский Монмартр становится еще красивее и удобнее!”, - сказал Кличко.

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Новые лестницы возведенные по тому же принципу, что и лестницы, которые открыли в прошлом году от Пейзажной Аллеи в урочище Кожемяки. - Это сборная железобетонная конструкция с деревянными ступенями.

Вечером лестница будет красиво подсвечена. LED подсветка вмонтирована даже в перила.

“Новую привлекательную локацию город создал в сотрудничестве и при поддержке меценатов. Я благодарен неравнодушным бизнесменам, которые любят Киев и приобщаются к воплощению изменений в нем. Здесь присутствует Томаш Фиала - руководитель компании Dragon Capital, которая помогла воплотить этот проект. Спасибо вам!”, - сказал Виталий Кличко.

В свою очередь Фиала отметил, что компания помогает городу не впервые и в дальнейшем будет поддерживать интересные проекты.

“Мы передаем на баланс города этот объект. Стоимость его возведения - около 4-х миллионов гривень. Мы помогаем городу не впервые. Потому что живем здесь, работаем и в нашей компании широкая программа социальной ответственности. Мы любим Киев – очень красивый город, который имеет большой туристический потенциал”, - сказал Томаш Фиала.

Новые лестницы стали частью большого туристического маршрута в историческом центре столицы. Также город уже завершает работы по реконструкции второй очереди парка “Владимирская горка”, через который проходит маршрут. В парке вымостили новые дорожки, установили освещение и систему видеонаблюдения. Построили две новые беседки. А ту, что была в парке, - реконструировали. Укрепили подпорными стенками и склоны, на которых стоят беседки.