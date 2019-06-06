В Протасовом Яру произошла потасовка из-за вырубки деревьев застройщиком

26 мая 2019 часть жителей Соломенского района креативно провели День Киева, собравшись в ставшем за последний месяц очень «популярным» Протасовом Яру. Акция прошла в формате фестиваля под открытым небом, к которому могли присоединится все желающие. Таким образом небезразличные жители района выразили мирный протест против возведения рядом с горнолыжной горой жилищного комплекса Tourbillon.

Конфликт разгорелся после того, как представители застройщика начали вырубку зеленых насаждений и установили забор по периметру строительной площадки. В акте КП «Киевзеленстроя» указано, что под вырубку попадает 1254 дерева. Их восстановительная стоимость — более 15 млн. грн. 17 мая активисты снесли забор. Не обошлось без конфликта с охраной стройплощадки, больше напоминающей «титушек».

В защиту зеленой зоны Протасова Яра выступил депутат Киеврады Николай Негрич. Данная территория входит в его округ. По словам депутата, только человек с болезненным воображением мог додуматься строить в Протасовом Яру. Тем более при отсутствии историко-градостроительного обоснования. Одного этого факта достаточно для отмены разрешения на строительство.

Проблемную ситуацию рассмотрела специальная комиссия КГГА. Застройщику порекомендовали остановить работы до внесения ясности в ситуацию. Аналогичную рекомендацию застройщику сделал мэр столицы Владимир Кличко.

Зеленых зон в городе все меньше. Поводов для беспокойства от дикой застройки все больше. Неудивительно, что жители Соломенки абсолютно не восприняли планы появления трех 30-этажных башен вместо зеленых насаждений. Ситуацию дополнительно накаляет появившаяся информация о том, что под застройку отданы обе стороны яра.

Депутат Негрич выразил сомнения, что данный проект будет реализован. Но посоветовал активистам не терять бдительность. И при необходимости обращаться к нему за консультационной и юридической поддержкой.

Символично, что участники дня Киева на Протасе делали скворечники. Чтобы птицы и в будущем прилетали в этот прекрасный зеленый уголок столицы.