Из-за празднования Дня Киева возможны изменения в работе столичного метро

Сегодня возможно ограничение на вход станции "Контрактовая площадь" после проведения там праздничного концерта.

Из-за празднования Дня Киева 25 и 26 мая 2019 года возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Так, 25 и 26 мая возможно ограничение на вход станции "Контрактовая площадь" после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади.

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26 мая возможно ограничение на вход станции «Выставочный центр» после проведения концерта группы "Океан Эльзы" на территории ВДНХ.

Также, 26 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций, отметили в пресс-службе

Как сообщал УНИАН, 25-26 мая в столице отмечают День Киева. В связи с праздником власти столицы подготовили для киевлян множество мероприятий.