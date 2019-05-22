Фестивали, концерт Space, рекорд Украины: куда пойти на День Киева 2019

Жители и гости столицы отметят День Киева 25-26 мая.

День Киева в этом году пройдет 25-26 мая, а отмечать его будут еще и в пятницу. В связи с праздником власти столицы подготовили для киевлян множество мероприятий.

26 мая на Контрактовой площади состоится концерт «Космическая симфония» с участием Дидье Маруани и группы «Space Symphony».

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Продолжится и традиция танцевальных мероприятий. Так, 26 мая в 18:00 на Контрактовой площади торжественно выстроится более тысяча танцоров, которые в своем исполнении представляют украинскую «польку». Это действо должно быть настолько масштабным, что будет зафиксировано в Книге рекордов Украины. А начиная с 18:15 в том же месте планируется сальса под открытым небом.

Также зрителей порадуют выступления современных звезд эстрады: Андрея Бойко, Дениса Реконвальд, Алисы Тарабаровой, DZIDZIO, Гайтаны, Асии Ахат и др.

Кроме того, посетителей ожидают литературная и спортивные локации, детская зона, фуд-зоны.

Впервые в Киеве прозвучат хиты французского музыканта Дидье Маруани и группы «Space Symphony» в сопровождении симфонического оркестра Национальной оперетты Украины.

Праздничная атмосфера отправит слушателей в межгалактический круиз на волнах ностальгических электронных мотивах. Дополнят шоу магические спецэффекты, лазерная цветомузыка и видеосопровождение композиций. Следует отметить, что концерт запланирован в формате open-air.

К тому же, 25 а также 26 мая, во время празднования Дня города, Контрактовая площадь превратится в крупнейший танцевальная площадка столицы.

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Киевский бал пропагандирует столицу Украины, как современный европейский культурный город, с европейскими традициями, с художественными проектами для любителей активного здорового образа жизни. Проект собирает любителей и профессиональных танцоров, звезд шоу-бизнеса, хореографические коллективы со всей Украины, участников с особыми потребностями.

Не менее интересным фактом является то, что уже во второй раз во время Киевского бала состоится отбор участников от Украины престижного международного песенного конкурса «Берлинская жемчужина». Вести развлекательную программу будут популярные радиоведущие «Нашего радио» и «Ретро FM». Вход на бал, концерты и участие в мастер-классах бесплатное.

Полный список мероприятий ко дню Киева выглядит так:

17-26 мая - проект «Художники Киева - родному городу» (улица Сечевых Стрелков, 1-5);

17 мая - 2 июня - выставка «Почетные граждане города Киева» (улица Крещатик, 36);

20-26 мая - фестиваль Kyiv Art Week;

21-22 мая - фестиваль «Художественная палитра Киева» (улица Михаила Грушевского, 5);

22 мая - торжественная церемония вручения Художественной премии «Киев» (улица Жилянская, 88);

23-29 мая - международный фестиваль детско-юношеского творчества «Солнечный каштанчик» (Аллея Героев Небесной Сотни, 1);

24 мая - Церемония награждения IV Кубка Киевского городского главы по шахматам «Хрустальная ладья» (улица Крещатик, 36);

24 мая - художественный проект «JAZZ KOLO» (улица Михаила Грушевского, 5);

24-26 мая - международный турнир по мини-футболу «Кубок мэра Киева 2019» (Долобецкий остров);

24-26 мая - международные соревнования по велосипедному спорту «Horizon Park Race For Peace» (старт - улица Маршала Конева, 6);

24-26 мая - международные соревнования по велосипедному спорту «kievskaya Sotka Women Challenge» (старт - улица Крещатик, 36);

24-26 мая - международные соревнования по велосипедному спорту «Horizon Park Race Maidan» (старт - улица Крещатик, 26);

24-26 мая - международные соревнования по велосипедному спорту «Horizon Park Classic» (старт - улица Николая Гринченко);

24-26 мая - Кубок Украины по спортивному ориентированию (разные локации);

25 мая - парусная регата, посвященная Дню Киева (Киевский речной вокзал, причал №6);

25 мая - фестиваль национальных культур «Этнофест» (улица Михаила Грушевского, 5);

25 мая - фестиваль «Radioday free open air» (площадь Конституции);

25 мая - фестиваль «Кобзареві джерела» (улица Лаврская, 41);

25 мая - праздничный концерт с участием DZIDZIO (Контрактовая площадь);

25-26 мая - проект «Киевский бал» (Контрактовая площадь);

25-26 мая - фестиваль «Країна Франкіана» (площадь Ивана Франко);

25-26 мая - фестиваль архитектуры для детей Archikidz (проспект Лаврский, 7);

25 мая - 2 июня - 48-й Киевский международный кинофестиваль «Молодость» (улица Крещатик, 36);

26 мая - спортивно-благотворительный «Пробег под каштанами» (старт - Майдан Независимости);

26 мая - всеукраинский фестиваль хорового искусства «Песня над Днепром» (улица Лаврская, 41);

26 мая - международный турнир по кикбоксингу, посвященный Дню Киева (возле Арки дружбы народов);

26 мая - финал чемпионата Киева по семейному спорту (улица Крещатик);

26 мая - концерт «Space Symphony»/»Космическая симфония» (Контрактовая площадь).

Как сообщал УНИАН, что ко дню города столичные власти подготовили еще один подарок. 26 мая должен заработать пешеходно-велосипедный мост, который соединит Крещатый парк и Владимирскую горку.