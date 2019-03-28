В ЦПАПах трех районов столицы начнут выдавать удостоверения водителя и номерные знаки на авто – КГГА

Всего в столичных Центрах предоставления административных услуг предоставляется более 150 видов услуг.

В Центрах предоставления административных услуг Печерского, Дарницкого и Святошинского районов начнут выдачу удостоверения водителя и номерных знаков на авто.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время прямого эфира на телеканале «Киев».

Он отметил, что сегодня в Киеве работает Городской центр предоставления административных услуг и 10 районных, а также 3 их территориальные подразделения. Прием ведут более 300 администраторов. Через ЦПАУ предоставляется более 150 видов услуг.

«Наиболее популярны среди населения административные услуги: регистрация юридического лица или физического лица, которое намеревается стать предпринимателем, регистрация права собственности на недвижимое имущество, регистрация места проживания лица, оформление и выдача паспорта гражданина Украины, оформление и выдача или обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу», – рассказал Николай Поворозник.

По его словам, с конца 2018 года запущенную новую админуслугу – выдачу удостоверения водителя и номерных знаков на авто. Сейчас услугу запускают в районных ЦНАПах: с пятницы (29 марта) – в Центре предоставления административных услуг Печерского района, а в течение месяца – в Дарницком и Святошинском районах.

Он также напомнил, что с 11 марта 2019 года в столице Свидетельство о рождении ребенка можно получить не только в отделе ДРАЦС или в роддоме, а через ЦНАПи.

«Теперь родители новорожденного одновременно с получением свидетельства о рождении ребенка могут зарегистрировать место проживания малыша, оформить документы на получение социальной помощи при рождении и получить загранпаспорт для малыша», – отметил Николай Поворозник.