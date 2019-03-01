Киевляне могут получить разъяснения о начислении за содержание домов в ЦКС – КГГА

Начисления осуществляются согласно требований действующего законодательства и в соответствии с объемом потребленных услуг.

Потребители могут получить разъяснения относительно порядка начислений или осуществить сверку расчетов, обратившись в Центр коммунального сервиса. Также получить эти данные можно, обратившись непосредственно к управляющей компании.

Об этом сообщил генеральный директор коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Андрей Щербина во время пресс-брифинга в Киевской городской государственной администрации, пишет пресс-служба КГГА.

Начисления осуществляются согласно требований действующего законодательства и в соответствии с объемом потребленных услуг.

«Сегодня в Киеве работает единая абонентская служба на базе Центра коммунального сервиса, где осуществляется прием потребителей по любым вопросам относительно начислений за жилищно-коммунальные услуги. Напоминаю, кроме 47 сервисных центров, которые есть во всех районах Киева, потребители могут решать вопросы дистанционно, пользуясь удобными онлайн-сервисами. В частности, на сайтах Центра коммунального сервиса и Главного информационно-вычислительного центра уже зарегистрировано более 600 тысяч владельцев лицевых счетов. Муниципальные ресурсы позволяют получать информацию о ежемесячных начислениях из всех коммунальных услуг, получать на электронную почту счет и платить за потребленное – владельцы карточки киевлянина рассчитываются без комиссии. Более того, для быстрого реагирования на обращения потребителей внедрены электронные сервисы. Срок обработки обращений, поступающих через сайт ЦКС обычно не превышает 3-х дней. Следовательно, пользоваться онлайн-сервисами – это быстро, удобно и надежно!» – отметил генеральный директор коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Андрей Щербина.

Руководитель ЦКС также отметил, что сейчас благодаря удобным муниципальным онлайн ресурсам (мессенджер и обратная связь на сайте) уровень удовлетворения потребностей потребителей жилищно-коммунальных услуг растет, а срок обработки обращений соответствует требованиям времени.

Проведения перерасчета по услуге содержание домов, сооружений и придомовых территорий возможно лишь в тех случаях, когда есть основания – случаи некачественного предоставления услуги или непредоставление вообще. Любые некачественно предоставленные услуги обязательно фиксируются в акте-претензии установленного образца, который должен быть оформлен надлежащим образом.