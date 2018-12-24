Более 300 единиц спецтехники задействовано в уборке столицы от снега – КГГА

С 06:00 в Киеве снова снег, предприятия «Киевавтодора» работают в усиленном режиме.

На дорогах и улицах города работают 334 единицы снегоуборочной техники и 52 бригады по ручной уборке КК «Киевавтодор».

Об этом сообщили в коммунальной корпорации.

С 06:00 в Киеве снова снег, предприятия «Киевавтодора» работают в усиленном режиме. На столичные дороги вышли солераскидыватели, чтобы не допустить образования гололеда и снежных накатов. В первую очередь обработка посыпательными материалами проводилась на улицах со сложными условиями движения, мостах, путепроводах, спусках и подъемах, а также улицах, по которым курсирует общественный транспорт.

После обработки противогололедными материалами эстафету выполнения работ на дорогах города переняла техника со снегоочистительным оборудованием.

Малогабаритная техника и бригады по ручной уборке проводят обработку посыпательными материалами и уборку от снега подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничным площадкам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые обслуживают предприятия «Киевавтодора».

За прогоном Укргидрометцентра, снег будет идти в столице в течение всего дня.

Соответственно не прекращают работы по уборке от снега улиц и дорог и предприятия «Киевавтодора».

Учитывая погодные условия, «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой: быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять свои автомобили на обочине улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.