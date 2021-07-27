Оценка страховых убытков только в Германии составляет от 4 до 5 млрд евро.

Экономические потери из-за масштабных наводнений в ряде стран Западной и Центральной Европы с 12 по 18 июля составят более 10 миллиардов долларов.

Об этом говорится в новом отчет страховщика Aon, пишет Фориншурер.

Немецкая страховая ассоциация (GDV) отметила, что оценка страховых убытков только в Германии составляет от 4 до 5 млрд евро. Исходя из этого предполагается, что экономический ущерб только в Германии достигнет более 10 миллиардов евро.

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Рейтинговое агентство A.M. Best отмечает, что сегмент рискового страхования в Германии способен принять на себя такие высокие потери, связанные с погодными условиями, поскольку в прошлом он продемонстрировал сильный андеррайтинг и резервирование, позволяющие устанавливать соответствующие цены для таких событий.

Ожидается, что разрушительные наводнения приведут к убыткам отрасли страхования и перестрахования в размере от 4 до 5 миллиардов евро.

Наводнения в Европе

На позапрошлой неделе на Германию налетел циклон "Бернд", который принес с собой мощные дожди сразу в несколько федеральных землях страны. В результате стихии без вести пропали более 1300 человек.

Из-за непрекращающихся ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были привлечены вертолеты.

Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло почти до 200 человек.

Также масштабные наводнения из-за дождей фиксируют в Бельгии, больше всего пострадал южный франкоязычный регион Валлония. Бельгийские провинции Льеж и Намюр были объявлены зоной стихийного бедствия.

Наводнение добралось и до юга Австрии: городок Галляйн близ Зальцбурга на границе с немецкой Баварией был затоплен.

Автор: Александр Топчий