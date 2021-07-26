В результате разрушительного наводнения погибли как минимум 175 человек.

В Германии 82-летний мужчина пожертвовал более миллиона евро пострадавшим от наводнения людям.

Об этом пишет Antenne Munster.

Узнав о масштабах разрушений, Хорст Эшлер решил сделать пожертвование в сумме один миллион евро.

"Это для людей, которые потеряли все. А мне пока еще хватает денег, чтобы завтра купить себе хлеба", - рассказал он журналистам.

Читайте такжеСвадьба только с 18-ти: в шести штатах США запретили детские бракиТакже мужчина сказал, что его любимый футбольный клуб "Бавария" пожертвовал пострадавшим 100 тысяч евро. По его мнению, команда могла бы передать большую сумму.

"Не скупитесь! Я знаю, что вы регулярно жертвуете на благотворительность. Но сейчас вам нужно открыть свой кошелек ещё раз", - сказал мужчина.

Пенсионер пообещал пожертвовать еще 200 тысяч евро, если клуб увеличит сумму.

Уже на следующий день "Бавария" заявила, что проведет благотворительный матч, все доходы от которого передаст пострадавшим.

Как сообщалось ранее, Хорст Эшлер купил 33333 билета в мюнстерский зоопарк Allwetterzoo Münster, чтобы раздать детям через школы и садики. Всё из-за того, что он пообещал своей покойной жене жертвовать их накопления на помощь животным и детям.

Наводнение в Германии

На Германию налетел циклон "Бернд", принесший с собой мощные дожди сразу в несколько федеральных землях страны. В результате стихии без вести пропали более 1300 человек.

Из-за непрекращающихся ливней и вызванных ими подтопления в районе Арвайлер было объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были привлечены вертолеты.

Автор: Людмила Жерновская