Украинцам разъяснили особенности страховой защиты на период пандемии коронавируса

В международной практике страхования, как правило, связанные с массовыми эпидемиями или пандемиями случаи заболеваний являются форс-мажором и не считаются страховыми.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) рекомендует клиентам страховых компаний Украины убедиться в том, что их страховой полис по договору страхования покрывает риск эпидемии и/или пандемии, чтобы избежать недоразумений при предъявлении требований в случае подтверждения данного заболевания.

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В пресс-службе Нацкомфинуслуг напомнили, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

Согласно сообщению, в международной практике страхования, как правило, связанные с массовыми эпидемиями или пандемиями случаи заболеваний, которые требуют применения комплекса карантинных мероприятий, являются форс-мажором и не считаются страховыми, то есть страховые компании имеют законные основания для отказа в страховой выплате.

«В связи с этим Нацкомфинуслуг рекомендует потребителям финансовых услуг по страхованию убедиться ов наличии страховой защиты по договору страхования во время пандемии», - сказано в сообщении.

В частности, уточнить данную информацию можно в договоре страхования в разделе «Исключение из страховых случаев и ограничения страхования».

В связи с этим в Нацкомфинуслуг призвали страховые компании Украины при заключении договоров страхования информировать клиентов о наличии или отсутствии данной страховой защиты от коронавируса.

«Во избежание недоразумений Нацкомфинуслуг рекомендует страховщикам и страховым посредникам при заключении договоров страхования информировать страхователей о наличии или отсутствии страховой защиты на период пандемии COVID-19 и обнародовать эту информацию в сети Интернет, а также в других доступных для страхователей местах», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввести запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.