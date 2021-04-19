Юные хулиганы якобы пытались попасть в дом, однако их не пускали. Вероятно, это стало причиной агрессивного поведения.

Под Киевом несколько подростков напали на дворника и избили его. Инцидент произошел возле многоэтажки на территории ЖК "Одесский квартал" в Киево-Святошинском районе в воскресенье.

Соответствующее видео опубликовано в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

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"Сейчас это происшествие расследуют полицейские", - говорится в сообщении.

В комментариях один из, вероятно, местных жителей уточнил, что стало причиной агрессии. "Долго ходили по территории, пытались заходить в парадные. Консьержки не пускали, дворник вступился за консьержку одного из подъездов и на него напали", - пишет Андрей Коваленко.

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Автор: Юрий Годован