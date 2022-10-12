Жителей одного из районов призвали сохранять спокойствие.

В среду, 12 октября, на Киевщине прозвучат взрывы, связанные с ликвидацией взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"Сегодня, 12 октября, с 12:00 до 14:00 вблизи одного из населенных пунктов Фурсовской общины, что в Белоцерковском районе, запланированы работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах возможны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

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В ОВА призвали жителей области сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Наступление оккупантов на Киев - что известно

24 февраля Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины. В первые же дни российские оккупанты пошли на Киев, заявляя, что возьмут город за три дня. Их план провалился, но более месяца часть Киевской области находилась в оккупации.

По данным Киевской ОВА, российские захватчики повредили и разрушили в области 26 тысяч объектов. Более 1300 человек официально признаны погибшими от российской агрессии, подтверждено, что 700 человек были расстреляны, новые случаи выявляют до сих пор.

Кроме того, за время боевых действий в Киевской области осталось много неразорвавшихся боеприпасов и мин. Этим вопросом занимаются столичные саперы, поэтому время от времени слышны взрывы. В частности, 6 октября вблизи столицы, в Вышгородском районе состоялись учения саперов. В связи с этим люди на территориях некоторых общинах области слышали звуки взрывов.

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