По предварительной информации в воздух взлетело авто.

В Мелитополе раздался мощный взрыв, по предварительной информации в воздух взлетело авто.

Об этом в своем Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Недоброе утро для оккупантов Мелитополя: в городе мощный взрыв. Было шумно в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде. По предварительной информации в воздух взлетело авто. Уточняем детали", - сообщил он. Видео дня

Ситуация в оккупированном Мелитополе: что известно

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ. 30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

3 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о начале принудительной мобилизации местного населения на территории оккупированного Мелитопольского района Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Федоров заявлял о громких взрывах в Мелитополе, которые были слышны в центре и восточных районах города.

11 октября сообщалось о взрывы на военной базе русских захватчиков в Мелитополе.

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