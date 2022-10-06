В администрации призывают граждан сохранять спокойствие.

Вблизи столицы, в Вышгородском районе происходят учения саперов.

Как сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram, Сегодня в Вышгородском районе проходят учения саперов.

"В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что в связи с этим люди на территориях некоторых общинах области могут слышать звуки взрывов. В ОВА призывают граждан сохранять спокойствие.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Оболонском районе Киева, расположенном вблизи Вышгородского района, дом "вибрировал", как при взрывах, а собака прятался в ванную комнату.

Многие люди в соцсетях отмечают, что сообщение КОВА об обучении саперов должно было быть обнародовано значительно раньше, а не тогда, когда все начали слышать взрывы.

Наступление оккупантов на Киев - что известно

24 февраля Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины. В первые же дни российские оккупанты пошли на Киев, заявляя, что возьмут город за три дня. Их план провалился, но более месяца часть Киевской области находилась в оккупации.

По данным Киевской ОВА, российские захватчики повредили и разрушили в области 26 тысяч объектов. Более 1300 человек официально признаны погибшими от российской агрессии, подтверждено, что 700 человек были расстреляны, новые случаи выявляют до сих пор.

Кроме того, за время боевых действий в Киевской области осталось базлич неразорвавшихся боеприпасов и мин. Этим вопросом занимаются столичные саперы, поэтому время от времени слышны взрывы.

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