Энтони Албаниз заявил, что Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за преступления, совершенные оккупантами.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Гостомель и Ирпень в Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил в Telegram.

"Это первая поездка Энтони Албаниза в Украину. Он был потрясен увиденным: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтожен аэропорт "Антонова", - отметил Кулеба.

Глава ОВА поблагодарил австралийскую делегацию за приезд в Киевскую область.

По словам Кулебы, Албаниз заявил, что Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за преступления, совершенные оккупантами.

Председатель ОВА подчеркнул, что война в Украине, в центре Европы, должна оставаться в мировой повестке дня.

Война в Украине и позиция Австралии:

19 мая 2022 года правительство Австралии решило передать Украине новую партию бронетранспортеров, а граждане страны собрали 60 паллет медицинской помощи.

По состоянию на 19 мая общий вклад Австралии в поддержку Украины составил более 285 миллионов долларов. Австралия предоставила Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, а также 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster, 14 защищенных систем вооружения, военное снаряжение.

19 июня 2022 года Австралия отправила в Украину первые БТР M113AS4.

1 июля 2022 года Австралия ввела санкции против Кабаевой и родственников Путина.

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