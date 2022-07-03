Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Гостомель и Ирпень в Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил в Telegram.
"Это первая поездка Энтони Албаниза в Украину. Он был потрясен увиденным: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтожен аэропорт "Антонова", - отметил Кулеба.
Глава ОВА поблагодарил австралийскую делегацию за приезд в Киевскую область.
По словам Кулебы, Албаниз заявил, что Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за преступления, совершенные оккупантами.
Председатель ОВА подчеркнул, что война в Украине, в центре Европы, должна оставаться в мировой повестке дня.
Война в Украине и позиция Австралии:
19 мая 2022 года правительство Австралии решило передать Украине новую партию бронетранспортеров, а граждане страны собрали 60 паллет медицинской помощи.
По состоянию на 19 мая общий вклад Австралии в поддержку Украины составил более 285 миллионов долларов. Австралия предоставила Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, а также 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster, 14 защищенных систем вооружения, военное снаряжение.
19 июня 2022 года Австралия отправила в Украину первые БТР M113AS4.
1 июля 2022 года Австралия ввела санкции против Кабаевой и родственников Путина.