Во Львове же во время снегопада ударила молния и гром.

В десяти областях Украины порывистый ветер обрывал провода, без света остались 350 населенных пунктов, от непогоды уже пострадал один человек. На Львовщине женщина получила травмы, на нее упало дерево.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас непогода немного утихла, однако накануне она наделала много бед. Так, в Самборе гигантское дерево упало на 59-летнюю женщину. Пострадавшую, которую едва не раздавило, госпитализировали.

У потерпевшей переломы ребер, она в состоянии средней тяжести. По словам медиков, угрозы жизни, к счастью, сейчас нет.

Во Львове же во время снегопада ударила молния и гром. Необычное явление сняли на видео жители города. В области непогода обрывает провода, однако коммунальщики стараются быстро реагировать на проблемы, которые возникают из-за снегопадов.

Читайте также"Елкопад" в Украине: в нескольких городах ветер повалил новогодние деревья (фото, видео)Ранее УНИАН уже сообщал, что по Украине прошелся ураган. В десяти областях из-за непогоды обесточены многие населенные пункты, ветер срывал крыши и валил деревья.

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