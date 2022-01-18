Непогода в Украине наделала бед. Мощный ветер срывал крыши и валил деревья. Из-за непогоды сотни населенных пунктов по всей стране остались без электричества.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
В частности, в Ивано-Франковской области шквальный ветер повредил крышу дома культуры на площади 30 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.
А в Черновцах ветер повредил крыши жилого дома на площади 60 кв. м и торгово-офисного здания на площади 150 кв. м. Также от ветра пострадала крыша общеобразовательной школы в селе Валя Кузьмина Черновицкого района, а в целом на территории области распилили и убрали три поваленных дерева.
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Также в городе Кицмань мощный ветер сорвал часть крыши с больницы. Сейчас там проводятся восстановительные работы.
Из-за ветра 349 населенных пунктов в Украине остались без электричества.
Где нет света:
- Киевская область - 93 населенных пункта;
- Житомирская область - 68;
- Тернопольская область - 57;
- Черниговская область - 42;
- Львовская область - 31;
- Хмельницкая область - 29;
- Черновицкая область - 18;
- Кировоградская область - 6;
- Закарпатская область - 3;
- Волынская область - 2.
"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили спасатели.
Всего в течение суток подразделения ГСЧС распилили и убрали 21 поваленное дерево и трижды буксировали автомобили.
Штормовое предупреждение
Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня по всей Украине объявили штормовое предупреждение.
"18 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении от Укргидрометцентра.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.