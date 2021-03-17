В Одессе председатель объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) заварил металлической решеткой подвал с живыми кошками.
Читайте такжеВо Львове подростки с пистолетом напали на детей на детской площадке (фото, видео)Как передает корреспондент УНИАН, возле жилого многоэтажного дома, расположенного по ул. Транспортной, 9, собрались десятки людей.
В их числе - активисты зоозащитных общественных организаций «Закон природы» и Animal SOS Odessa.
Люди утверждают, что председатель ОСМД указанного дома по собственной инициативе заварил окно, которое с улицы ведет в подвальное помещение жилого здания.
В подвале находятся, по данным активистов, кошка с котятами и еще четыре взрослых животных.
Как отмечают общественники, председатель ОСМД отказывается контактировать с ними, и утверждает, что решение заварить подвал принято на общем собрании жильцов. Общественные активисты утверждают, что это не соответствует действительности, и мужчина закрыл окно по собственной инициативе.
Присутствующие, среди которых есть также жители указанного дома, искали специальный инструмент, чтобы срезать решетку.
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