Активисты собрались возле жилого дома и хотели самостоятельно срезать решетку.

В Одессе председатель объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) заварил металлической решеткой подвал с живыми кошками.

Читайте такжеВо Львове подростки с пистолетом напали на детей на детской площадке (фото, видео)Как передает корреспондент УНИАН, возле жилого многоэтажного дома, расположенного по ул. Транспортной, 9, собрались десятки людей.

В их числе - активисты зоозащитных общественных организаций «Закон природы» и Animal SOS Odessa.

Люди утверждают, что председатель ОСМД указанного дома по собственной инициативе заварил окно, которое с улицы ведет в подвальное помещение жилого здания.

В подвале находятся, по данным активистов, кошка с котятами и еще четыре взрослых животных.

Как отмечают общественники, председатель ОСМД отказывается контактировать с ними, и утверждает, что решение заварить подвал принято на общем собрании жильцов. Общественные активисты утверждают, что это не соответствует действительности, и мужчина закрыл окно по собственной инициативе.

Присутствующие, среди которых есть также жители указанного дома, искали специальный инструмент, чтобы срезать решетку.

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Автор: Лариса Козовая