Злоумышленникам удалось скрыться.

Во Львове неизвестные совершили нападение на салон красоты. Они забрызгали работников баллончиком и подожгли помещение.

Об этом сообщают в полиции Львовской области.

Инцидент произошел 30 ноября. Около 19:15 полицейским сообщили, что в салоне красоты на улице Шота Руставели неизвестные распылили баллончик в лицо работникам заведения и совершили поджог.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники территориального подразделения полиции и соответствующие службы.

Читайте такжеВ Одесской области военный под наркотиками покусал полицейского, приехавшего на вызовПо предварительным данным, за медицинской помощью обратились двое работников учреждения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности злоумышленников.

По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

По данным Сегодня, неизвестные ворвались в салон около 20:00. Они распылили в помещении газ и забрали у присутствующих личные вещи. После этого злоумышленники подожгли салон красоты и скрылись.

Ранее сообщалось, что в Запорожье молодые люди пытались похитить ребенка, снимая процесс на видео. Все это они сделали ради популярности в Сети.

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Автор: Людмила Жерновская