Непризнанный лидер Беларуси заверил, что сейчас у него нет информации о планировании вторжения РФ в Украину.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва не сообщала Минск о возможном нападении на Украину. Однако политик уверен, что россияне будут координировать атаку с ним.

Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, сейчас у него нет информации о планировании вторжения РФ в Украину.

"У меня таких сведений о запланированном нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в частности я, об этом знали бы.

Читайте также"В обществе сеют страх и панику": в Минобороны прокомментировали вероятность вторжения РФ в УкраинуКроме того, непризнанный лидер Белоруси обвинил Украину в "придумывании фейка относительно возможного нападения". По его убеждению, Киев и западные страны должны "выложить факты на стол и подтвердить этот тезис".

Лукашенко также посетовал, что в похожий способ пострадала и Беларусь, которую, мол, западные страны обвинили в миграционном кризисе. По его словам, Беларусь не останется в стороне, если начнутся военные действия между РФ и Украиной.

"Они (западные державы – УНИАН) прекрасно понимают: если они снова развяжут войну в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь", — заявил Лукашенко.

Скопление российских войск на границе с Украиной

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января-начале февраля 2022 года.

Автор: Марта Гичко