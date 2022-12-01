Пакет со взрывчаткой получила и компания-производитель оружия.

Кроме посольства Украины в Мадриде, где в среду, 30 ноября 2022 года, прогремел взрыв, пакет со взрывным устройством получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие для поставок Украине.

Как сообщает El Periodico, полиция региона Арагон и гражданская гвардия получили от компании сообщение о подозрительном пакете, похожем на тот, который прислали в украинское посольство.

К месту, где расположена Instalaza, направили полицию. Отмечается, что территория завода была оцеплена, а движение транспорта и пешеходов на прилегающих улицах было перекрыто.

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Вечером 30 ноября специалисты уничтожили пакет при помощи контролируемого взрыва. Операция завершилась без жертв и пострадавших. Местная полиция начала собирать вещественные доказательства для анализа содержимого пакета.

Издание отмечает, что одной из причин, по которой компания получила посылку, может быть то, что она производит оружие по государственному оборонному заказу правительства Испании для помощи Украине. В частности, Instalaza производит гранатометы, которые используются в войне с Россией.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде

В среду, 30 ноября 2022 года, в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. В полиции сообщили, что взорвалась посылка с бомбой, в результате чего пострадал один человек.

Отмечается, что посылка была адресована послу Сергею Погорельцеву. Последствия взрыва могли бы быть намного серьезнее.

Испанские правоохранители расследуют взрыв на территории украинского посольства как теракт. Дело о терроризме они возбудили после полученнго предварительного отчета.

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