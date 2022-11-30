В МИД Украины подтвердили инцидент и приказали усилить безопасность всех диппредставительств.

Взрыв прогремел в посольстве Украины в Мадриде. В полиции сообщили, что взорвалось письмо с бомбой, в результате чего пострадал один человек.

"Рабочий получил легкое ранение и самостоятельно отправился в больницу", – сообщает издание Correodelaaxarquia.

Отмечается, что около 13:00 в Нацполицию поступило сообщение о взрыве у посольства Украины в Мадриде, расположенного в районе Конде де Оргас в Мадриде. На месте инцидента работают правоохранители

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"Национальная полиция уже расследует факты с участием научной полиции и провинциальной информационной бригады", - отметили правоохранители.

Представитель МИД Украины Олег Николенко подтвердил инцидент в украинском посольстве.

"В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет", - говорится в сообщении.

По его словам, сотрудники посольства не пострадали. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств. Кроме того, он обратился к испанскому коллеге с просьбой принять срочные меры для расследования нападения.

"Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", - подытожил Николенко.

Позиция Испании по войне в Украине - что известно

Власти Испании, как и других европейских стран, оказывают поддержку Украине в борьбе с российскими оккупантами. Так, начале ноября глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о передаче Киеву пяти групп генераторов и 30 машин "скорых".

Кроме того, Мадрид направил военную помощь ВСУ, предоставив внедорожники, машины скорой помощи, а также медикаменты.

В сентябре Украина получила от Испании пять транспортных самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем, а также медицинские средства и 20 грузовиков с зимним снаряжением для военных.

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