По данным МИД Украины, комендант получил незначительные ранения, остальные сотрудники посольства не пострадали.

Посылка, которая взорвалась на территории посольства Украины в Испании, адресовалась послу Сергею Погорельцеву. Последствия подрыва могли бы быть намного серьезнее.

Как сообщил в комментарии Европейской правде сам посол, взрывчатку заложили не в "письмо", о чем накануне писали СМИ, а в пакет размера, значительно большего письма с документами.

Посылка была адресована Погорельцеву. Пакет без обратных данных не был похож на почту дипломатов и вызвал у секретарши посла подозрения.

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Женщина передала "почту" коменданту, ответственному, среди прочего, за охрану посольства.

"В пакете оказалась коробка, поэтому у коменданта появились подозрения и он сам – чтобы никого не было рядом – вышел с этой "почтой" во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв", - рассказал Погорельцев, добавив, что коменданту повредило руки.

Взрыв в украинском посольстве в Испании

Взрыв на территории украинского дипучреждения прогремел сегодня около 13:00 по местному времени.

Правоохранители сообщили, что взорвалось письмо с бомбой.

По данным МИД Украины, комендант получил незначительные ранения, остальные сотрудники посольства не пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил немедленно усилить меры безопасности в украинских посольствах, а испанского коллегу призвал принять срочные меры для расследования нападения.

Пока неизвестно, кто мог "отправить" опасную посылку к украинским дипломатам.

Испания активно поддерживает Украину оружием в российской агрессии. В сентябре Киев получил пять транспортных самолетов с боеприпасами к артсистем, а также 20 грузовиков с зимней одеждой для военных.

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