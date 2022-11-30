Посылка, которая взорвалась на территории посольства Украины в Испании, адресовалась послу Сергею Погорельцеву. Последствия подрыва могли бы быть намного серьезнее.
Как сообщил в комментарии Европейской правде сам посол, взрывчатку заложили не в "письмо", о чем накануне писали СМИ, а в пакет размера, значительно большего письма с документами.
Посылка была адресована Погорельцеву. Пакет без обратных данных не был похож на почту дипломатов и вызвал у секретарши посла подозрения.
Женщина передала "почту" коменданту, ответственному, среди прочего, за охрану посольства.
"В пакете оказалась коробка, поэтому у коменданта появились подозрения и он сам – чтобы никого не было рядом – вышел с этой "почтой" во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв", - рассказал Погорельцев, добавив, что коменданту повредило руки.
Взрыв в украинском посольстве в Испании
Взрыв на территории украинского дипучреждения прогремел сегодня около 13:00 по местному времени.
Правоохранители сообщили, что взорвалось письмо с бомбой.
По данным МИД Украины, комендант получил незначительные ранения, остальные сотрудники посольства не пострадали.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил немедленно усилить меры безопасности в украинских посольствах, а испанского коллегу призвал принять срочные меры для расследования нападения.
Пока неизвестно, кто мог "отправить" опасную посылку к украинским дипломатам.
Испания активно поддерживает Украину оружием в российской агрессии. В сентябре Киев получил пять транспортных самолетов с боеприпасами к артсистем, а также 20 грузовиков с зимней одеждой для военных.