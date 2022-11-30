По данным МИД Украины, комендант получил незначительные ранения, остальные сотрудники посольства не пострадали.

Испанские правоохранители расследуют взрыв на территории украинского посольства как теракт, пишет Europa Press со ссылкой на источники.

Дело о терроризме правоохранители возбудили после полученнго предварительного отчета, пишет агентство.

По словам украинского посла Сергея Погорельцева, получателем посылки со взрывчаткой неизвестные указали его, но сотрудники дипучреждения вовремя отреагировали на странный почтовый ящик, предотвратив серьезные последствия.

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Взрыв в украинском посольстве в Испании

Взрыв на территории украинского дипучреждения прогремел сегодня около 13:00 по местному времени.

Правоохранители сообщили, что взорвалось письмо с бомбой.

По данным МИД Украины, комендант получил незначительные ранения, остальные сотрудники посольства не пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил немедленно усилить меры безопасности в украинских посольствах, а испанского коллегу призвал принять срочные меры для расследования нападения.

Пока неизвестно, кто мог "отправить" опасную посылку к украинским дипломатам.

Испания активно поддерживает Украину оружием в российской агрессии. В сентябре Киев получил пять транспортных самолетов с боеприпасами к артсистем, а также 20 грузовиков с зимней одеждой для военных.

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