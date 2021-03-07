Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Деснянском районе Киева.
Читайте такжеВ Виннице поезд протаранил легковушкуКак сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, около 21:00 в полицию одновременно поступило несколько сообщений о том, что на улице Радистов, рядом с гаражами произошел взрыв.
Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, кинологов со служебной собакой, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачей.
Предварительно установлено, что в результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна. В настоящее время информация о пострадавших не поступала.
Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают детали инцидента.
Происшествие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, после завершения проверки ему будет дана правовая квалификация.
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