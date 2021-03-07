На месте происшествия работают следователи, кинологи, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачи. В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Деснянском районе Киева.

Читайте такжеВ Виннице поезд протаранил легковушкуКак сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, около 21:00 в полицию одновременно поступило несколько сообщений о том, что на улице Радистов, рядом с гаражами произошел взрыв.

Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, кинологов со служебной собакой, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачей.

Предварительно установлено, что в результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна. В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают детали инцидента.

Происшествие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, после завершения проверки ему будет дана правовая квалификация.

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Автор: Виктория Токарева