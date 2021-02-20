В Дрогобыче Львовской области из-за разрыва взрывного устройства погибли двое молодых людей. Еще одну пострадавшую госпитализировали.
Об этом сообщает сайт города 03244 com.ua.
Трагедия произошла в субботу, 20 февраля, около 20:00 возле одного из подъездов многоэтажки на улице Стрыйской. Жители услышали громкий взрыв, подобный разрыву гранаты.
Впоследствии у входа в подъезд люди обнаружили тела двух мужчин. По данным ресурса, они 1983-го года рождения. Еще одна потерпевшая госпитализирована в городскую больницу. На месте происшествия работают следователи, они выясняют причины трагедии.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, мужчины дружили.
«Час назад на Львовщине в городе Дрогобыч произошла трагедия. Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи, мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках. Оба мужчины погибли на месте», - написал он.
По словам Геращенко, женщину в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работают следователи, они выясняют причины трагедии.
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