Полицейским удалось задержать злоумышленника, раненый ребенок сейчас в больнице.

В Днепре сегодня вечером прогремел взрыв - на Запорожском шоссе неадекватный мужчина выбросил из окна квартиры гранату.

Об этом передает "Днепр оперативный", публикуя фото и видео с места инцидента.

На место прибыли полицейские и оцепили территорию. Сообщается, что в результате взрыва пострадал как минимум один ребенок - его забрали в больницу.

По неофициальной информации, злоумышленник забаррикадировался в квартире. Задержать его удалось в результате проведенной спецназом операции.

После задержания стало известно, что хулиган находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По месту его жительства, по данным СМИ, нашли другое оружие. Из-за взрыва повреждения получили припаркованные автомобили.

В сети появилось видео инцидента и фото задержанного.

В пресс-службе областной полиции подтвердили ранение 11-летнего ребенка. Сообщается, что правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и личность злоумышленника.

ОБНОВЛЕНО. Позже в полиции подтвердили факт задержания и рассказали о злоумышленнике.

"Задержанным оказался 54-летний местный житель. Как установили правоохранители, мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения бросил предмет похожий на гранату из окна квартиры на седьмом этаже дома. По месту жительства преступника правоохранители обнаружили еще две гранаты и патроны. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе мужчина применил гранату во время задержания: пострадали трое правоохранителей.