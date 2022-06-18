Управление по вопросам охраны культурного наследия уже подало документы в Днепропетровскую военную администрацию об исключении бюста Федорова из госреестра памятников.

В Днепре демонтируют памятник генерал-майору НКВД Алексею Федорову, который стоит в центре города, возле парка им. Глобы.

Об этом сообщили в управлении по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета, передает радио Свобода.

Управление уже подало документы в Днепропетровскую военную администрацию об исключении бюста Федорова из государственного реестра недвижимых памятников Украины местного значения.

По данным Управления, этот памятник увековечивает имя Алексея Федорова (1901-1989) – советского партийного и государственного деятеля, дважды Героя Советского Союза. Он был участником установления советской власти в Украине в 1917-1920 годах, затем – генерал-майором НКВД СССР.

В 40-е годы, работая на посту первого секретаря Херсонского обкома КП(б)У был одним из исполнителей сталинской продовольственной политики в Украине, которая привела к голоду 1946-1947 годов. Возглавлял комиссию по делам бывших партизан и подпольщиков при Президиуме Верховного Совета УССР, которая выполняла, в частности, "фильтрационные" функции в отношении людей, которые находились на оккупированной территории во время войны.

После решения о снятии памятника с учета, которое должно утвердить Министерство культуры, монумент демонтируют.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Одессе из-за фейков оккупантов демонтировали зенитную пушку времен Второй мировой войны, которая стояла возле школы.

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