ЧП произошло в Суворовском районе.

В Одессе некоторые жители города сегодня слышали взрыв. Оказалось, что неизвестный мужчина применил гранату, когда его задерживала полиция. Пострадали трое правоохранителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

ЧП произошло в Суворовском районе города, возле супермаркета "Сильпо". По предварительным данным, во время задержания подозреваемый применил гранату, в результате чего пострадали трое правоохранителей.

На месте происшествия собралось много местных жителей, которые услышали звук взрыва. Кого задерживали полицейские и другие подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Одессой поймали главного криминального авторитета Черноморска. 31-летний мужчина имел поддержку представителей высшего звена в криминальной иерархии и был "смотрящим" за городом. "Смотрящий" за Черноморском привлек четырех подчиненных ему лиц, чтобы "выбить" 5500 долларов США мнимого долга из жителя Одессы.

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