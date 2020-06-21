В ГСЧС не исключают теракт как причину взрыва жилого дома на Позняках
Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявляет, что среди версий разрушения дома на Позняках рассматривается, в частности, взрыв как газа, так и взрывного устройства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на месте происшествия.
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«Сейчас рассматриваются полицией все версии. Взрыв произошел предварительно на 6-м, 7-м, 8-м этажах. В результате взрыва разрушены маршевые лестничные проходы между 5-м и 8-м этажами», - сказал он.
Чечеткин добавил, что полиция рассматривает все возможные версии - «в том числе и взрыв газа, в том числе и взрыв неизвестного взрывного устройства, есть и много других версий».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.
По данным полиции, один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.
Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва - взрыв или газа, или взрывчатки.
На место происшествия прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что президент Владимир Зеленский проинформирован о взрыве.
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