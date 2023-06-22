Спасатели нашли в доме женщину. Ее эвакуировали.

Спасатели получили информацию о том, что в поврежденном взрывом газа доме, могут оставаться люди.

Об этом речь идет в сообщении КМВА. "Спасатели получили информацию, что в доме вероятно могут еще остаться жильцы. В 10:00 эвакуирована женщина. Ей оказывается первая медицинская помощь", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В МВД добавили, что по обновленной информации, в результате взрыва в многоэтажке погибли два человека, еще 5 пострадали, спасти удалось 18 человек.

"Сейчас проводится демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов", - говорится в сообщении.

Взрыв газа в многоэтажке Киева

Сообщение о взрыве в жилом доме в столице поступило в полицию в 3:40. На место немедленно прибыли спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа Днепровского районного управления полиции и врачи. Сначала спасатели сообщили о 18 пострадавших, а впоследствии стало известно, что в результате взрыва погибли два человека.

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