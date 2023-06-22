Сейчас выясняют, безопасно ли работать спасателям. Также в ГСЧС уточнили, что количество пострадавших возросло до 5 человек.

В Киеве в пострадавшей от взрыва 16-этажке Днепровского района по улице Малышко временно прекратили спасательные работы.

По данным корреспондента "Киев24", верхняя стенка дома начала обваливаться. Сейчас выясняется, могут ли экстренные службы продолжить спасательные работы без риска для жизни.

"Она (стена - УНИАН) начала двигаться, сейчас там спасательные работы приостановили. Потому что эта стена может просто упасть на спасателей", - говорится в сюжете.

Также в ГСЧС подтвердили информацию о том, что от взрыва в доме погибли два человека.

"Сейчас информация о пострадавших такова: травмированы 5 человек, погибли, к сожалению, двое. Спасли мы 18 жителей этого дома", - рассказал спасатель.

Взрыв в 16-этажке Днепровского района - предварительные причины

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате взрыва в 16-этажке Днепровского района пострадали 4 украинца, еще 2 погибло. Взрыв произошел в 3:45 утра на 7 этаже.

На данный момент точная причина инцидента выясняется. Утром спикер КГВА Михаил Шаманов предварительно исключил версию о взрыве газового баллона. Он заявил, что дом, вероятно, был газифицирован.

В Нацполиции также сообщили, что считают возможной причиной взрыва утечку газа в одной из квартир.

Как отмечалось ранее, в доме полностью разрушены 4 квартиры, еще 6 пострадали.

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