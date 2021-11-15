Пострадавший пребывает в тяжелом состоянии в ожоговом отделении больницы.

В Одессе 21-летний парень залез на крышу железнодорожной цистерны, чтобы сделать эффектное фото. Его ударило током, у него обожжено почти все тело. За жизнь пострадавшего борются врачи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что инцидент произошел на железнодорожной станции "Восточная".

На данный момент парень пребывает в тяжелом состоянии в ожоговом отделении больницы.

Читайте такжеВ Ривненской области после "прогулки" на железной дороге мальчик оказался в ожоговом центреСвидетелями произошедшего стали подростки, заснявшие на видео последствия инцидента.

"Они услышали хлопок и увидели яркую вспышку возле товарного поезда. После этого с высоты четырех метров на землю упал пораженный током парень", – говорится в сюжете.

Также отмечается, что медикам пришлось на носилках нести раненого несколько сотен метров, потому что добраться до места инцидента "скорая" не смогла.

Ранее сообщалось, как в Киевской области подростка убило током во время рыбалки.

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Автор: Катерина Шварц