Парень задел высоковольтные линии электропередач.

На Киевщине полицейские устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего юноши. Парня ударило током во время рыбалки.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел 19 августа. Около 15:00 медики сообщили в полицию, что 16-летний парень получил электрический разряд, несовместимый с жизнью.

Полицейские установили, что два несовершеннолетних товарища пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить.

Читайте такжеВ Киеве маршрутка гоняла по тротуару и "атаковала" голубей (видео)16-летний киевлянин закинул телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач. Он получил при этом разряд.

Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть подростка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тернополе в больницу попала 8-летняя девочка, которую ударил током уличный игровой автомат. А во Львове током ударило девушку, которая залезла на поезд якобы для того, чтобы сделать селфи.

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Автор: Людмила Жерновская