Известно о 29 раненых, среди которых - 15 детей.

Число жертв в результате падения вертолета в Броварах возросло до 18 человек, из них 3 детей, сообщили в МВД. По словам правоохранителей, ранения получили 26 человек, среди них - 12 детей.

В то же время глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщает о 17 погибших. Согласно его данным, в больницах находятся 22 человека, 10 из которых - дети.

ОБНОВЛЕНО 10:50. Кулеба подтвердил данные МВД. "Трагедия в Броварах. Количество жертв возросло. По состоянию на 10.30 - 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых - 15 детей. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы", - написал он. .

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Падение вертолета в Броварах - что случилось

Сегодня утром вертолет упал на территории детского сада в Броварах. Предварительно, вертолет предназначен для выполнения задач ГСЧС. Среди пострадавших есть как взрослые, так и дети.

На борту находилось руководство МВД, в том числе – министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

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