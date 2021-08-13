Авто не удалось спасти, оно выгорело дотла.

Грузовик вспыхнул прямо на дороге во Львовской области. Пожарные боролись с огнем целый час.

Об этом сообщает ТСН.

Фура загорелась прямо посреди трассы "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка. В грузовике находились 10 тонн краски и 5,6 тонны электродов.

В результате инцидента водитель грузовика не пострадал. Мужчина успел вовремя выскочить из авто и отойти на безопасное расстояние.

Из-за горящей фуры на дороге образовалась пробки. При этом густой черный дым был виден на десятки километров.

Спасатели, которые приехали на вызов, около часа тушили пожар, но спасти грузовик не удалось – он выгорел дотла. Правоохранители устанавливают причину возгорания и выясняют все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве на улице Крайней в Деснянском районе произошел инцидент с маршруткой. На тот момент в салоне находились пассажиры. К счастью, они успели выбежать.

Сам инцидент произошел недалеко от Лесного кладбища. Сообщается, что за несколько минут маршрутка сгорела дотла.

Автор: Анастасия Горбачева