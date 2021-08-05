Автобус быстро сгорел дотла.

В Киеве на улице Крайней в Деснянском районе сегодня вечером произошел инцидент с маршруткой.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook автомобиль загорелся. На тот момент в салоне находились пассажиры. К счастью, они успели выбежать.

Сам инцидент произошел недалеко от Лесного кладбища. Сообщается, что за несколько минут маршрутка сгорела дотла.

Также опубликованы видео пожара:

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве грузовик въехал в маршрутное такси с пассажирами: в сети показали фото аварии.

Также напомним, что частным перевозчикам, которые сейчас работают на маршрутах Киева, будет предложено подписать дополнительные соглашения по улучшению условий перевозок пассажиров. Водители, согласно новому договору, должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж по особенностям посадки/высадки пассажиров с инвалидностью. Кроме того, водителям под угрозой одностороннего расторжения договоров категорически запрещается курить в салоне автобуса. Также в договоре предусмотрено, что предоставление услуги водителями и кондукторами должно осуществляться на украинском языке.

Автор: Юрий Годован