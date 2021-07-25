Предварительные причины возгорания не сообщаются.

В Бердянске во время движения загорелась маршрутка. В автобусе на момент инцидента находились водитель и пассажиры.

Об этом сообщило местное издание pro.berdiansk.biz.

ЧП произошло 25 июля около 11:00 на проспекте Западном. Автобус ГАЗ, следовавший по 17-му маршруту, загорелся на ходу. В результате ЧП никто не пострадал.

Предварительные причины возгорания не сообщаются. Огонь тушили пожарные. Пользователи Сети отметили, что общественный транспорт, работающий по этому маршруту, часто бывает перегружен пассажирами.

Читайте такжеРебенок неожиданно скончался в стоматологии МариуполяКроме этого, автобус загорелся на дороге, которая имеет крутой подъем вверх. Там, добавили местные жители, часто происходят аварии и ДТП.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Бердянске произошла трагедия. Двух случайных прохожих убило током.

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Автор: Светлана Закелова