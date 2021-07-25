Автобус загорелся на дороге, которая имеет крутой подъем вверх / фото - УНИАН

В Бердянске во время движения загорелась маршрутка. В автобусе на момент инцидента находились водитель и пассажиры.

Об этом сообщило местное издание pro.berdiansk.biz.

ЧП произошло 25 июля около 11:00 на проспекте Западном. Автобус ГАЗ, следовавший по 17-му маршруту, загорелся на ходу. В результате ЧП никто не пострадал.

Предварительные причины возгорания не сообщаются. Огонь тушили пожарные. Пользователи Сети отметили, что общественный транспорт, работающий по этому маршруту, часто бывает перегружен пассажирами.

Загоревшаяся Маршрутка / фото - pro.berdiansk.biz

Читайте такжеРебенок неожиданно скончался в стоматологии МариуполяКроме этого, автобус загорелся на дороге, которая имеет крутой подъем вверх. Там, добавили местные жители, часто происходят аварии и ДТП.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Бердянске произошла трагедия. Двух случайных прохожих убило током.

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Автор: Светлана Закелова