В Львове священнослужитель незаконно продавал переделанное оружие

Он покупал стартовые и шумовые пистолеты и в собственном доме, в котором организовал оружейную, переделывал их в боевые.

Галицкий районный суд города Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 48-летнему священнослужителю, который подозревается в торговле переделанным оружием.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, подозреваемому определен залог в размере 105 тысяч гривен.

«Мужчина покупал стартовые и шумовые пистолеты и в собственном доме, в котором организовал оружейную, переделывал их в боевые. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие. По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли различного вида оружие, боеприпасы, взрывные устройства", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируется часть 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, 8 июля правоохранители задержали 48-летнего жителя Львовской области, который в декабре 2018 года уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы, но освобожден с испытательным сроком 2 года.

При покупке пистолетов и отправке переделанного оружия по почте мужчина использовал фиктивные анкетные данные, чтобы не попасть в поле зрения полицейских.

Обыски проводились на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей - по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия.

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