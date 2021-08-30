38-летний пассажир умер от полученных травм.

Смертельная авария произошла в городе Коростышев Житомирской области. В результате погиб 38-летний пассажир легковушки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

ДТП произошло в ночь на 30 августа на улице Киевской. По данным правоохранителей, автомобиля Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 41-летний житель Староселецкой общины. Машина двигалась в сторону Киева, когда мужчина не справился с управлением и авто влетело в отбойник.

От удара металлическая конструкция буквально пронзила машину, в результате чего погиб пассажир легковушки. 38-летний пассажир умер от полученных травм на месте аварии.

Полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным некоторых СМИ, водитель был выпивший.

Как ранее сообщал УНИАН, правоохранители Прикарпатья расследуют ДТП, где погиб один человек, а еще пятеро - пострадали. Авария с летальным исходом, в котором погибла женщина-пассажирка и травмировались двое детей и трое взрослых, произошла на трассе Р-20 "Снятин-Тязив".

Автор: Анастасия Горбачева