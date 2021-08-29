Автомобиль "Рено Кенго" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "ГАЗ 2410"

Правоохранители Прикарпатья расследуют ДТП, где погиб один человек, а еще пятеро - пострадали

Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, авария с летальным исходом, в котором погибла женщина-пассажирка и травмировались двое детей и трое взрослых, произошла на трассе Р-20 "Снятин-Тязив".

Как предварительно установили правоохранители, автомобиль "Рено Кенго" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "ГАЗ 2410".

В результате ДТП пассажирка транспортного средства "ГАЗ" погибла от полученных травм на месте происшествия. Водитель этого автомобиля получил легкие телесные повреждения.

Читайте такжеВо Львове из больницы сбежала пациентка с трепанированным черепомКроме того, в медучреждение доставлены водитель, двое взрослых и двое несовершеннолетних пассажиров "Рено Кенго".

Напомним, что в Харькове от грузовика отцепилась кабина. Неуправляемый фургон врезался в легковое авто, в котором была семья с тремя детьми.

Ранее в ужасном ДТП на Львовщине погибла 11-летняя девочка.

Автор: Екатерина Гирнык