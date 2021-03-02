В Запорожье двое детей провалились под лед на реке Днепр: девочку спасли, поиски мальчика продолжаются.
Как информирует ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области сообщение о происшествии на реке Днепр в Заводском районе города поступило 2 марта в 14:29.
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По словам граждан, на расстоянии 20 м от берега двое детей провалились под лед. 11-летнюю девочку спасли рыбаки, ставшие свидетелями происшествия. Ребенка передали медикам.
«Сейчас сотрудники аварийно-спасательной станции №3 Запорожской городской спасательно-водолазной службы и водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в области проводят оперативные мероприятия по поиску пропавшего под водой мальчика», - говорится в сообщении.
По гидрологическим данным, глубина реки в этом месте достигает 20 метров и, в совокупности с илистым дном, это затрудняет поисковые работы.
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