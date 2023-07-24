Один из пролетов рухнул, когда по нему проезжали грузовик и легковушка.

В Закарпатской области рухнул автомобильный мост через реку Тересва. Есть пострадавшие, сообщил журналист Виталий Глагола.

По его данным, инцидент произошел на дороге Н-09 в районе Бедевлянской объединенной территориальной громады.

"Там во время движения автомобилей провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым автомобилем. Пострадали люди", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, повреждены два авто: легковая Skoda с польскими номерами и грузовик. В легковушке было 5 человек.

"1 женщина в тяжелом состоянии. В общей сложности трое пострадавших. Еще один пассажир без сильных травм. Водитель грузовика без травм", - пишет журналист.

Также Глагола публикует фото с места происшествия, по которым видно, что пролет моста разрушен полностью.

На месте работают спасатели, медики и полиция.

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