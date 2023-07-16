По подозрению в совершении преступлений задержали 20-летнего парня.

В Харькове в воскресенье, 16 июля, злоумышленник похитил чужое авто Daewoo Lanos на ул. Гвардейцев-Широнинцев и там же совершил смертельную аварию.

Правоохранители узнали, что злоумышленник - 20-летний парень, сообщили в Главном управлении Нацполиции Харьковской области. Полицейские также выяснили, что задержанный в квартире убил свою мать, сестру, а также сожителя матери.

"Обстоятельства и данные погибших устанавливаются. Злоумышленник задержан... На местах совершения преступлений работают следственно-оперативные группы, криминалисты", - отметили в ведомстве.

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В полиции уже показали фото задержанного, поврежденной машины, а также окровавленного ножа.

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Под Харьковом 31 мая в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования прогремел взрыв, в результате которого погибли двое курсантов, а один - ранен. Позже стало известно, что взрыв произошел из-за снаряда к самоходной артиллерийской установке "Пион".

Причастным к взрыву считают уже бывшего заведующего кафедрой Национального университета гражданской защиты в Харькове Александра Шевчука. По сведениям прокуратуры, он не признает свою вину.

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