В Минобороны подчеркнули, что офицер "опозорил своего высокое звание".

На Закарпатье уволили майора областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который накануне пьяным избил женщину.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, заметив, что офицер "опозорил своего высокое звание".

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанное лицо в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного правонарушения, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных сил Украины", - отметил Павлюк.

Он подчеркнул, что в дальнейшем оценку действиям офицерам дадут правоохранительные органы и суд.

"Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента", - заверил заместитель министра.

Скандал в Ужгороде

Как известно, недавно общественность всколыхнул случай, когда пьяный майор Закарпатского областного ТЦК и СП избил жену военного и сбежал. Об этом сообщила сама женщина - Татьяна Новак.

Она рассказала, что речь идет о майоре Константине Варе. Супруги вызвали полицию.

Впоследствии в Закарпатском областном ТЦК заявили, что проводят служебную проверку по этому инциденту.

По словам правоохранителей, офицер сначала совершил ссору с военным и его женой в магазине, а затем догнал пару на улице и несколько раз ударил женщину в голову и лицо.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

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