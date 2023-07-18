Ее оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Гражданку страны-агрессора Галину Кулешову поймали в центре города Ужгород, когда она после полуночи рассекала по центру города на спортивном авто Toyota Celica. Инцидент произошел еще в мае, сообщает ZAXID.NET со ссылкой на судебные документы.

Водителя остановила полиция. Во время общения полицейские заметили признаки состояния наркотического опьянения: расширенные зрачки, не реагирующие на свет, повышенная живость речи и тому подобное. Женщине было предложено пройти обследование, но она отказалась, заявив, что "очень устала и беременна". Кроме этого, выяснилось, что она не имела украинских водительских прав – только удостоверение, выданное в РФ.

В этом месяце суд, рассмотрев материалы дела, признал водителя виновной в нетрезвой езде и оштрафовал на 17 тысяч гривен с запретом управлять транспортными средствами в течение года.

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Россиян не пускают в Украину-последние новости

С 1 июля 2022 года в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Они больше не могут приехать в Украину без приглашения, загранпаспорта и данные принимающей стороны. С 1 июля 2022 года по январь 2023 года было выдано всего 12 виз россиянам.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, более 80% украинцев поддерживают полный запрет на въезд россиян после победы Украины в войне.

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