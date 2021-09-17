Мужчина сообщил, что все изделия принадлежат ему лично.

Сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который пытался провезти через аэропорт "Борисполь" 44 килограмма серебряных украшений из Индии.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"Два чемодана, доверху набитые серебряными украшениями - кольцами, серьгами, ожерельями, подвесками, крестиками, браслетами и статуэтками, выявлено киевскими таможенниками в ходе таможенного контроля багажа авиапассажиров, который прилетел в аэропорт "Борисполь" авиарейсом из Индии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 38-летний мужчина, прибыв из Дели, далее должен был следовать трансфером в Одессу.

Читайте такжеКиевлянина приговорили к 5 годам тюрьмы за развратные действия в детских поликлиникахДля прохождения таможенного контроля пассажир в аэропорту выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", чем гарантировал, что не перемещает товаров, подлежащих письменному декларированию и обложению таможенными платежами.

Однако таможенники с помощью технических средств обнаружили, что в двух дорожных чемоданах и ручной клади гражданина находятся ювелирные изделия из серебра 925 пробы с вставками из камней: 882 комплекта из двух предметов, 11 комплектов из трех предметов, 1 346 единиц ожерелья, 294 подвески, 269 колец, 38 пар сережек, 11 браслетов, 8 крестиков и 3 статуэтки слонов – индийских символов.

"Общий вес украшений составил более 44 кг, по количеству – 4 627 единиц. При этом, гражданин заявил, что все изделия принадлежат ему лично", - говорится в сообщении.

Киевская таможня в отношении гражданина составила протокол о нарушении таможенных правил, а украшения изъяла.

Ранее сообщалось, что украинец пытался тайно ввезти из-за рубежа более 2,3 тысячи гаджетов Apple. Также была разоблачена масштабная контрабандная схема ввоза в Украину российского топлива через порты Одесской области.

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Автор: Богдан Слуцкий