Находки выполнены в сердоликовом стиле: это одна пара серег, три браслета и два нагрудных украшения.

Археологи созданного оккупантами Крымского федерального университета обнаружили на территории полуострова, по их словам, редкую по сохранности коллекцию украшений III века нашей эры.

Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Украшения нашли в могильнике Опушки в Симферопольском районе, в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке нашей эры. Находки выполнены в сердоликовом стиле: это одна пара серег, три браслета и два нагрудных украшения.

"Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его еще называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность - инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространен от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III - первой половиной IV века нашей эры", - рассказал профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов.

В университете считают, что ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам, а высокое социальное положение у аланских племен передавалось по наследству, так как украшения были найдены в том числе и рядом с останками детей.

Кроме того, в захоронении раскопали новые экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку.

Читайте такжеЕвропейскую ассоциацию археологов призывают не сотрудничать с российскими исследователями в Крыму"Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. Раскопом мы соединили участки могильника с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали 1/7 могильника и, надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур", - заявил Храпунов.

Ранее в докладе ЮНЕСКО о ситуации в оккупированном Крыму сообщалось, что Россия присваивает украинские культурные ценности на полуострове, в том числе 4 095 памятников, которые находятся под охраной государства.

Кроме того, с полуострова вывозятся местные артефакты, а потом с исковерканными нарративами экспонируются в России и стираются следы культурного присутствия крымских татар.

Оккупанты также проводят в Крыму несанкционированные археологические раскопки, которые, в частности, могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический, из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крымский федеральный университет: справка

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского позиционируется властями РФ как российский федеральный университет и расположен в Симферополе. Оккупационные власти создали ВУЗ в 2014 году на базе Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, включив в новое учебное заведение восемь академий и институтов, семь колледжей и центров, 11 филиалов в Крыму и 7 научных организаций.

Украинские власти организовали деятельность Таврического национального университета в Киеве.

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Автор: Катерина Комолова